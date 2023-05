Fotokunstnik Paul Kuimeti ja maalikunstnik Tõnis Saadoja näitus Tartu Kunstimuuseumis on puudutav nägemus maastikest. Kunstnikke köidavad ühelt poolt sajandite jooksul väljakujunenud maastiku tajumise ja kujutamise võtted, teiselt poolt isiklik ja õrn kogemus. Näituse „Maastik kulgeb läbi maja“ kuraator on Eero Epner. Kunstnike dialoogil on ka kolmas oluline osapool – mälestused ja kujutluspildid, mis tekivad vaataja peas päikeseloojanguid ja pilvi, poriloike ja puid vaadeldes. Just selles ongi väljapaneku võlu – näitus juhatab iga pildi ees kuhugi. Avatud 27. augustini. Anu