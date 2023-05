Vahel ehk aitab mõni hobi meid rasketest aegadest üle. Või tundub hirmutav, et ka meie hingearstidel on õigus vajada hingeabi? Kuid on väga palju erinevaid viise, kuidas elada, armastada, lõõgastuda, abi otsida, rahu leida, vananeda, surra... Ja kõik viisid on õiged. Iseasi, kas see õigus viib isekuse, hoolimatuse või millegi hullemani. Mind vahel hirmutab see enesekindlus, mis teistel naistel on. Vahel tekitab see ka alaväärsuskompleksi ja mõtte, et mina küll ei suuda ega tahagi. Aga mul on õigus olla vaikne vaatleja. Mõtiskleja. Minust ei saa iial andekat rahvakirjanikku. Edukat meelelahutajat-muusikut-kirjanikku, kes teeb välja neile, kes kunagi temale välja tegid. Mitmekülgselt andekat näitlejat, kes on oma laste sõber ja enda kompleksidega rahu teinud. Aga seda pole vajagi, need inimesed on juba olemas. Me kõik oleme unikaalsed – ja mulle väga meeldib erinevatest inimestest lugeda. Eva