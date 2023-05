Kaev sai tühjaks

Seevastu Aivaril on olnud aastaid kõrvalsuhteid. Mind on see väga häirinud. Keskeakriisi lainetel olid suhted üha nooremate naiskolleegidega. Ta töötab suures firmas silmapaistval kohal. Eri vanuses inimesi on liikvel, ju siis pakkumisi jagub. Nüüd põrkub ta enamasti umbes viis aastat noorematega. Meie eas pole kümme aastat ka enam oluline vanusevahe. Muster on alati sama. Mõned kuud on armuke, siis see tuleb välja. Ma saan kuidagi teada, näiteks ta unustab arvuti lahti. Mõnikord imestan, et kas meelega? On skandaal. Tema ei tee mingit katset uue naise juurde minna.