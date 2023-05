Suri kirjanik Anne-Mari Alver

Kõmulist tähelepanu äratas Anne-Mari Alveri raamat „Vägivalla tütred“, kus kirjanik infiltreerus Harku naistevanglasse, et rääkida inimestega, kes on sooritanud mõrva. Raamatu tagaküljel oli tutvustus: „Naine, kes on valmis hävitama elu, on väga haiget saanud naine. Mõrv võib olla meeleheitlik appikarje. Või ka mitte?“ Õhtulehe ajakirjanikuna oli ta kriminaalsete teemadega järjepidevalt tegelenud.