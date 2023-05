KUULA | Suhtejutud. Miljoni dollari küsimus: kuidas saada aru, millal on õige aeg lahku minna?

Saatejuht Risto arvas pooleldi naljatledes, et kui keegi suudaks välja mõelda näiteks äpi, mis annaks teada, kuna on õige aeg lahku minna, saaks temast ilmselt miljonär. „Aga kui tõsiselt rääkida, siis ega sellele küsimusele ühtset vastust ei ole. See on tunde ja olukorra küsimus,“ mõtiskles ta.

Heidit tunnistas aga, et tema esimene instinkt oli selle küsimuse peale vastata, et kui sul juba lahkumineku küsimus huulil on, siis ehk ongi õige aeg seda teha. „Mind ennast on muidugi kõrvalt vaadates häirinud kohutavalt see, et inimesed lõpetavad liiga kergelt suhteid. Otsitakse mingisugust kosmoseideaal, mida me tegelikult kõik teame, et pole olemas,“ arutles Heidit.