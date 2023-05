KUULA | Segadus vaimse tervisega tegelejate seas. Kuidas eristada professionaali abistajast, kes võib tekitada hoopis kahju?

Kes ikkagi on vaimse tervise spetsialistid ja kuidas hinnata nende pädevust? Saade püüab anda selgust, kuidas vaimse tervise abistajate vahel orienteeruda. Erinevaid termineid ja nimetusi on väga palju, aga kuidas siis saab inimene leida enda jaoks sobiva abistaja? Kuidas teha valikuid? Kuidas eristada professionaali abistajast, kes võib tekitada hoopis kahju? Mis on nõustamise ja teraapia vahe? Kuidas suhtuda kiiretesse lahendustesse?