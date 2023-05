„Mulle ei meeldi asju niisama teha. Tahan, et kõik oleks muinasjutuline,“ ütleb Vaskna talu perenaine Margit Utsal enne 55. sünnipäeva. Olen kindel, et teist sellist kodu Eestimaalt ei leia – elu, mis on vormitud muinasjutuks.