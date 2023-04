KUULA | Armin ja Kaia Karu tütar Kati enda ettevõttest, lapsepõlve õppetundidest ja modellinduse varjukülgedest

Kati Karust on saanud ametlikult KöögiKati, inglise keeles Kitchen Kati, sest tänutundega pani ta püsti äri, mille eesmärgiks importida teed. Mida vastab ta seejuures eelarvamustele, et „mis tal viga raha teha, ta on ju Armin Karu tütar“? Töötamine modellina ja moetööstuse karm kriitika on sellele kaasa aidanud - naine on endale kasvatanud piisavalt paksu naha.