KUULA | Aina aktuaalsem: kuidas vanemate ja lastega sooidentiteedi teemadel rääkida?

Ajakirja Eesti Naine podcasti „Vaimse tervise heaks“ saatejuht Rita Rätsepa külaliseks on seekord Veronika Elmet, kes on täiskasvanute ning laste-ja noorukite psühhiaater, pereterapeut ning sertifitseeritud kliiniline sekuoloog. Saates käsitletavaks teemaks on sooidenditeet ning kas ja miks on see teema tänases maailmas nii aktuaalseks kujunenud.