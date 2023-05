Birk Rohelend jagab nõkse konfliktide vältimiseks: vahel tundub see võimatu missioonina

See on mõistetav, sest viimastel aastatel on meid pidevalt ümbritsenud teravad teemad, olgu juttu pandeemiast, naiste õigustest või Ukraina sõjast. Vaata millist uuringut tahad, inimesed on stressis ja ärevuses, masenduses, ületöötanud ja isikliku kriisi lävel. Kuidas toime tulla, kui ümberringi laiutab pidev vaimne miiniväli?