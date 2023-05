Tumedad legendid valgetest lilledest

Kuulus Briti fotograaf Sir Cecil Beaton (1904–1980) meenutas oma raamatus „The Mirror of Fashion“ iludusi, kes on tema maitset mõjutanud ja ilu nägema-tundma õpetanud. Ameerika kõige maalilisemaks naiseks peetud Rita de Acosta Lydigile (1875–1929) – kelle rõivad, pesu ja kingad kuuluvad nüüd Metropolitani kunstimuuseumi kostüümiinstituudi kollektsiooni – pühendas Beaton eraldi peatüki. Kui kaunitar maksejõuetuks muutus, püüdis tema õde, poetess Mercedes de Acosta, aidata tal kulutusi vähendada. Arveid läbi vaadates õde kohkus: „Tuhat dollarit lilledele! Mida me teeme kõigi nende gardeeniate ja liiliatega?“ Rita nuttis vastuseks: „Miks sa tahad mind ilust ilma jätta? Pigem nälgin, aga ma ei loobu iialgi lilledest!“