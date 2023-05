Diagnoos: liiga hea ema

Ave Alavainu tütar Kata-Riina on õnnelik, et ema jõudis kinkida laste­lastele nende isiklikud luuleraamatud, kus on iga kuu kohta just neile luuletus kuni aastaseks saamiseni. Milline kingitus terveks eluks! Ta jõudis palju hoida, hoolida ja märgata. Märgata ja mäletada. Nüüd on Kata-Riinal dilemma: kas minna ema majja ja hoida elus ta mälestust? Või mitte.

FOTO: Triin Maasik