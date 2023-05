Rahuriik Ahvenamaa

Natuke statistikat ka. Ahvenamaa on ju tegelikult pea 6700 saarekesega saarestik. Ahvenamaa kuulub küll Soome riigi kooseisu, aga siin on ainult üks ametlik keel ja see on rootsi keel. Rootsipäraselt Åland on autonoomne maakond. Siin on oma kodakondsus, seadused, lipp ja postmargid. Saarestik on neutraalne ja demilitariseeritud paik, elanikel ei olegi isegi kaitseväe kohustust. Ahvenamaa on rahuriik.