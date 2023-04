SAJANDI ARMASTUSLUGU | Pierce Brosnan oma esimese abikaasa ja laste ema surmast: olin depressiivne, tass ei olnud minu jaoks pooltäis

1970ndate keskel kohtus Pierce esimese abikaasa, Austraalias sündinud näitlejanna ja modelli Cassandra Harrisega. Cassandra oli tutvumise ajal abielus teise mehega, ta oli viis aastat Pierce’ist vanem ning kahe lapse ema. „Cassiega tutvudes arvasin, et ta on maailma kauneim naine, ning ma ei uskunud elu sees, et ta võiks minust huvitatud olla.“ Kuid paar armus ja abiellus mõni aasta hiljem. „Me lihtsalt klappisime perekonnana,“ on Pierce soojalt meenutanud.