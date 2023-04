MAIKUU HOROSKOOP | Ühe tähemärgi jaoks on käes hea aeg meeste tähelepanu võitmiseks, teisel aga töiste sihtide seadmise periood

Mai esimene pool on partnerlussuhete korrastamise aeg. Eriti oluline päev on 5. mai, mil toimub kuuvarjutus Skorpioni märgis. Aeg toob esile kitsaskohad suhetes, valgusvihku tõusevad teemad, mille poole sa vaadata ei taha. Ole nüüd julge – aus enesevaatlus ja valukohtadest läbiminek aitab terveneda!

Tööasjadega tuleb omajagu vaeva näha. Võimalik, et oled hooletu olnud või mingid ebameeldivad toimetused sinnapaika jätnud, nüüd aga tuleb sul pingutada, et nende asjadega joonele saada. Kuu teisel poolel sujub tegevus ladusamalt, siis on ka väga hea aeg tervise edendamiseks ja sportimiseks.

On väga oluline aeg, mil sul tuleb kohaneda saatusliku Pluuto energiaga. Ole avatud, usalda oma sisetunnet ja pane tähele märke – võid saada suuniseid elu edaspidiseks korraldamiseks. Ehk märkad just nüüd, millised uksed oleks vaja sulgeda, et saaksid keskenduda just sellele, mis on sinu tõeline kutsumus ja eluülesanne.