10 iluküsimust

Hommikuti pesen nägu Nõmme puhta kraaniveega, kasutan Esse probiootilist niisutajat ja päikesekaitset. Õhtuti pesen kogu näo, ka silmad, Esse Sensitive Cleanseri näopesukraamiga ja pärast roosiveega toniseerimist masseerin nägu ja kaela taas niisutava kreemiga. Enne uinumist tupsutan huultele Laneige'i sidrunilõhnalise maski, päikseliste unenägude meelitamiseks.

2. Kas sul on välja kujunenud oma lemmikhooldustooted?

Mu lemmikparfüüm on Orange Sanguine Atelier Cologne. Apelsinilõhn, mis on minuga olnud vist juba kümnendi. Samuti olen truu Sensai ripsmetuššidele. Ning Dr Hauschka kätekreem ja Oribe juuksehooldustooted on ka kordujad.

3. Millise eksklusiivse iluprotseduuriga end aeg-ajalt hellitad?

Hiina meditsiinil põhinev energeetiline massaaž Karina Taltsi hubases massaažitoas on regulaarne kosutus mu kehale ja meelele. Paari kuu tagant külastan kosmeetikut, vastavalt vajadusele puhastuseks või niisutamiseks – kui aus olla, siis kosmeetikusalong on koht, kus ma puhkan tohutult hästi, see on natuke nagu superpowernap (naerab).

4. Kui saaksid valida üksikule saarele kaasavõtmiseks vaid ühe hooldusvahendi, siis mis see oleks?

Mõeldes tagasi Tai troopikas veedetud kuule, meenub, kui hea tunne oli üldse mitte midagi vajada… Päikesekaitse oleks muidugi loogiline valik. Äkki siiski kvaliteetne toorkookosõli, mis niisutaks nii keha, näo kui juuksed.

5. Missugused on sinu põhimõtted meikimisel? Mis peab kindlasti olema?

Vähem on rohkem ja rõhk on värskusel. Minu puhul tähendab see niisutavat punakat huulepulka ja paari täppi Sensai helendavat peitekreemi, kriips lainerit pluss Sensai ripsmetušš. Neil päevadel, kui soovin midagi erilist, on silmameigis hetke lemmiktoode Westman Atelier Eye Pods tooniga Rendez-Vous. Jumestuskreemi ja puudrit ma ei kasuta peaaegu kunagi.

6. Kuidas hoolitsed juuste eest?

Käin kolme kuu tagant juuksuris ja kasutan Oribe tooteid – lisaks šampoonile ja palsamile maski ja juukseõli –, mulle lihtsalt niivõrd meeldib nende toodete lõhn.