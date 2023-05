Taimed ilu teenistuses

Vetikad

Et merevetikad peavad ellu jääma karmis ookeanivees, kaitsma end saasteainete ja kõrvetava UV-kiirguse eest, on nad tõelised antioksüdantide, mineraalainete ja vitamiinide jõujaamad, millel on suurepärased vananemisvastased, nahka pinguldavad ja toitvad omadused, kuid loetelu siinkohal ei lõpe. Vetikad on suutelised koguma endasse suurel hulgal niiskust, mis tähendab, et nad on meisterlikud nahaniisutajad, samuti on neil uskumatult hea võime siduda toksiine, eemaldada paistetust ja põletikke. Kõike seda arvesse võttes on täiesti loogiline, et vetikaid leidub paljudes ilutoodetes, vananemisvastastest näokreemidest tselluliidikreemideni.