SAJANDI ARMASTUSLUGU | „Niipea kui kirg jahtus, pakkisin kohvri ja läksin.“ Brigitte Bardot’ erakordselt vürtsikas ja vastuoluline eraelu

Viimased kolmkümmend aastat on 1960ndate filmilegend elanud tagasitõmbunult Lõuna-Prantsusmaa maamajas koos oma kõige stoilisema ja staažikama abikaasa Bernard D’Ormale’iga. Mees on Brigitte’ist mõned aastad noorem, ta on tegutsenud äri vallas ja olnud kurikuulsa ultraparempoolse partei Front National toetaja. Bardot on oma abikaasa poliitilised vaated heaks kiitnud, pälvides miljonite prantslaste meelepaha. Kuid näitlejatar ei lase end häirida: „Bernard on minu kõige tähtsam inimene Ta on rahulik ja väljapeetud, mina ise olen metsik – juba aastaid on mulle loomad meeldinud rohkem kui inimesed…“