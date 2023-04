Elu kingitusi hinnates

„Mul on käsil üks 40ndates naisterahva mõõn,“ ütleb meie kaanekangelane, armastatud näitleja Hele Kõrve mõnusalt eneseirooniliselt. Tema loos tunnen palju ära iseennast. 40ndate eluaastate heitlusi tontidega, mida ainult mina nägin. Soojust tekitav on Hele lugupidav tänulikkus oma abikaasa Alo Kõrve vastu. Nad on koos olnud keskkoolist saati, üle kahekümne aasta. „On kingitus, kui saad kasvada ühe inimesega koos – et keegi lisaks lastele on alati su kõrval.“