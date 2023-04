Tekstiilikuninganna auks

Nii armas oli leida postkastist ajakiri „kaanetüdruk Anuga“. Kääriku perenaine oli tehtud pisut edevaks, kuid kelmikad ütlemised on talle tihti omased. Anu oskab rääkida ja kirjutada maailma keerulistest asjadest lihtsalt ning suure soojusega. Talupojatarkust on ta jaganud ümbritsevatele ja osanud oma ideed nutikalt ellu viia. Kääriku kodusoojusest oleme osa saanud juba Mardi aegadest, kui ta kiiktoolis oma luulet ette kandis. Valda ja Anu toimetasid märkamatult, et kõik külalised end hästi tunneksid. Anu vaibad on seepärast köitvad, et neisse on põimitud suur armastus oma maa ja rahva vastu. Kui ümbritseval maailmal jätkuks sellist tarkust kui Anul, siis poleks meil sõdasid ega nälgivaid lapsi. Annaks jumal tervist talle oma ideede elluviimiseks ja küllap tema vägev vaim juhib ka edaspidi elu Raudna ürgoru kallastel.