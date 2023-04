Äsja asutatud teatriühing Mudi Karl Laumetsa ja René Reinumägi käe all esitab Paul-Eerik Rummo „Tuhkatriinumängu“. „Tuhkatriinumäng“ toimub praegusel tõepõhjata ajastul, kus Prints (Pääru Oja) kahtlustab, et elab lossis Vale-Tuhkatriinuga, ning asub vapralt tõde otsima. Tuhkatriinu otsingud on täis inimlikke intriige. Esietendus 1. mail Viimsi Artiumis. Eesti Naine