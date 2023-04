Õnnelik ilma

Minu juures me väga ei joonudki, vaid maandusime voodis. Tal ei tõusnud, ja tegi „keelekat“, mõnulesime niisama. Mulle tundus, et ta tahtis füüsilist lähedust rohkem kui midagi muud. Olen varemgi näinud just abielus mehi enda järel roomamas ja saanud aru, et nad tahavad füüsilist lähedust ja mitte seksi. Inglise keeles on ka väljend creature comfort ehk ilma seksita läheduse otsimine. Tookord mõtlesin, et võib-olla oli ka liigne alkohol takistuseks, miks me ei jõudnud „õnneliku lõpuni“.