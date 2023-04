Rõivakunstnik Katrin Kuldma: Anu Kikas ja Tallinn Fashion Week ei vastuta disainerite loomingu kvaliteedi või kunstipärase taseme eest

Üks alustas sõgeda poriloopimisega ja teised pimesi järgi. Karm. Mis selle põhjuseks on, peaks jääma psühholoogide anaüüsida. Sellel lool on ka teine pool. Julgen arvata, et enamik Eesti disainerid, stilistid, moeettevõtted ja -brändid, kes on Anu Kikasega koostööd teinud, hindavad tema tööd väga kõrgelt.