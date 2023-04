KUULA | Ettevõtjatest sõbrannad Kaili ja Jane võidavad, sest nad ei anna kunagi alla

Noore tüdrukuna müüs Jane Tartus turul kapsaid ja kartuleid ning Kaili Saaremaal maasikaid. Need kogemused on andnud naistele tugeva vundamendi ettevõtluspisiku arendamiseks. Kolleegidena palgatööd tehes jalutati igapäevaselt koos lõunale, kus ühiste vestluste käigus lähedasemaks saadi ja nii ka peagi palgatööga lõpparve tehti.

Üks naistest on entusiastlik ja tegutseja, teine rahulik ja kaalutlev. Janet iseloomustav „vaga vesi, sügav põhi“ suhtumine pani kaasa mõtlema ning tekitas Kailis usalduse temaga ühine ettevõte luua. Julgus ja oskus suurelt mõelda ning otsus kaasata ettevõtluse duosse partner, kes on ratsionaalne ja jalad maa peal, tõi ka Kaili raputavasse võitlusesse. Muuseas, Kaili moto eluks on: „Võidab see, kes alla ei anna.“ Ettevõtlusega tegelemine tähendab 24/7 vastutamist ja kohustust olla kogu aeg selles protsessis sees. Ka siis, kui vahel tekib tunne, et sooviks elu vabamalt võtta.