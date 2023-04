KUULA | „Mina olen väärtuslik.“ Mis on üks kõige olulisemaid elukvaliteedi mõjutajaid?

Mida tähendab ennast väärtustada? Miks on enda väärtustamine nii keeruline ja miks tihti ei julgeta sellega tegeleda? Saates tuuakse mitmeid konkreetseid märke selle kohta, mis võiksid viidata sellele, et inimene ei väärtusta ennast piisavalt.

Mida tähendab „tagurpidi patarei“? Kust pärinevad mitteväärtustamise juured? Kreet Rosin-Pindmaa toob saates mitmeid elulisi näiteid nii oma enda isiklikust kogemusest kui tööalasest praktikast. Kuna Kreeda taust on ka hiina meditsiin, on saates palju näiteid ja seletusi just läbi hiina meditsiini aspektide.