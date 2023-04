Kogu tõde püsimeigist! Kas ikka on võimalik ärgata täiusliku kulmukuju, ripsmejoone ja punavate huultega?

Tunnistan, et aastatepikkusest ilutoimetajaametist hoolimata on püsimeik olnud mulle võõras teema. Suhtusin sellesse üleolevalt, sest mul on elavalt meeles ammune tuttav, kelle püsitehnikas tehtud huulekontuurjoon nägi huulte ümber välja nagu moosirõngas, mistõttu pidi vaeseke iga päev, kasvõi prügikasti välja viies, huuled tumelillaks värvima. Skepsis kestis, kuni üks mind alati inspireerinud kaunis naine tunnistas, et kulmude, huulte ja silmade püsimeik on tema kiiret elu kõvasti lihtsustanud.