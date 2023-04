KUULA | Suhtejutud. Armukese pidamine mehe vaatenurgast: kas on võimalik füüsilist ja emotsionaalset poolt eraldada?

Saatejuhtideni jõudis nimelt kuulaja kiri, milles sisaldus alljärgnev lõik:



“Olen 65+ nooruslik ja elujaatav naine. Olen üle 30 aasta olnud lesk. Kohtusin oma tuttavaga 25 aastat tagasi. Ta oli abielus tol korral ja on ka praegu. Olid mõned kõned ja ei rohkemat, ma ei julgenudki talle helistada, aga meelde ta mulle jäi. Kuni poolteist tagasi otsis mu ülesse. Olin väga üllatunud. Nii hakkasime suhtlema ja saame aeg-ajalt ka kokku. Me ei räägi suhetest, kõik kulgeb neutraalsel pinnal. Teda huvitas seks. Oma tundeid ma välja näidata ei saa, näen et see häirib teda. Ma ei saa aru miks. Kas see on tema kaitseseisund? Oskate öelda, kas meeste puhul on tunded ja emotsionaalne pool üks asi ja teine on füüsiline, või kõik sõltub asjaoludest. Arvan et nii ongi. Minu puhul küll neid lahutada ei saa.“