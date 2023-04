Rännumees Lemo jalutas Eesti risti-põiki läbi: raskeid asju on hea edasi lükata, aga kui korraga ei ole enam võimalust?

Avaküsimuse esitan täna teistmoodi: sa oled siia aastakümnete jooksul lugematul arvul töötunde matnud, kõik vabad hetked oled siin. See koht ongi vist üks sinu inspiratsiooniallikatest?

See võib olla jah... See on nagu kaksipidine inspiratsioon, üks on see, mis ma siit saan, ja teine, mis ma kuskilt olen saanud ja siia tagasi pannud. On, jah, südame külge kasvanud... Ma olin 11–12 aastat vana, kui mu