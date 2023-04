Surmahirm ja võluseened

See pere otsustas abi otsida maagilistest seentest. Haige ise, vanemaealine inimene, poleks eales osanud psühhedeelikume soovida, kuid tema lähedased pakkusid selle võimaluse välja. On leitud, et teadvust moonutavad seened mõjuvad füüsilise valu ja ängistuse vastu. Ent elulisemakski võib pidada ebatavaliste teadvusseisundite võimet, et ületada emotsionaalseid probleeme ja psühholoogilisi konflikte, kui silmitsi tuleb seista omaenda kaduvusega. Pere lootis, et haige leiab seente abil hingerahu.