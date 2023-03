KUULA | Filmi „Vetelkõndija“ produtsent Maie Rosmann: naiseks olemine on filmitööstuses suureks plussiks

„Tänu vanematele oleme me olemas, nemad on kinkinud meile elu,“ ütleb Maie ning räägib saates oma isast. „Meil oli isaga väga hea, turvaline ja usaldav suhe. See on taganud mulle mõistmise, et mehi saab alati usaldada,“ ütleb ta ning lisab, et see teadmine on kandund ka edasi meestele, kellega ta koos töötab.