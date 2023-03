KUULA | Kas teadsid, et mitmete toitainete puudus võib suurendada depressiooniriski?

Teine oluline teema, mis käsitlemist leiab, on vee tarbimine. Kas ja kuidas vee tarbimine mõjutab meie vaimset tervist? Kui palju vett on tervislik juua?

Milline on valkude tarbimise seos vaimse tervisega? Kuidas mõjutab suhkur meie ajukeemiat? Kas suhkru tarbimisel ja hüperaktiivusel on seos? Kuidas mõjutavad mõned dieedid inimese vaimset tervist? Mis on psühhobiootikumid?

Saates tõdetakse, et toit ja vaimne tervis on omavahel tihedalt seotud ning söömiseks tuleb võtta aega. Nagu öeldakse: sa oled see, mida sa sööd või siis see, mida sa ei söö! Mis mõjutab meie söömist? Kas me üldse teadvustame, et me sööme?

Saates jääb kõlama teada-tuntud mõte, et sööma peab vastavalt vajadusele, mitmekesiselt ja tasakaalustatult. Oluline on aga, et see teadmine ei jääks vaid teadmiseks.

Loe lisaks Söö mis meeldib, aga õiges koguses. https://toitumine.ee/ Mis võib olla algklasside laste ülekaalulisuse põhjuseks? Abiks lapsevanemale: https://www.nutridata.ee/et/