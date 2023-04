Meik kevadtuultes

Kevadine rock’n’roll

Kui enamasti seostatakse kevade tulekut õrnade pastelltoonidega, siis meigimaailmas on trendiloojad lisanud uude hooaega paraja annuse tumedust. Eks kevadilmadki ole ju teinekord üsna rajud! Rokiliku meigi-look’i märksõnad on suitsuvines laud ja must lainer, kuid jume on värske, meik läbikumav, huuled heleda läikega. Inspiratsiooni saamiseks kae näiteks Tom Fordi kevadist look’i.