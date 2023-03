Anne Bõkova: aasta tagasi oleksime peaaegu surma saanud, kui Vene armee ballistiline rakett tabas sihtmärki

Ma ei ole kunagi elus plaaninud elada ja töötada kahes riigis korraga. Aga nagu selgub, on see ainus variant, mille puhul ma ei tunne end halva emana, halva tütre või halva naisena. See on minu jaoks äärmiselt oluline. Paar nädalat veedan Eestis ja mõned nädalad Ukrainas. Töötan nii siin kui seal. Enne sõda oli mul kombeks igal hommikul McDrive’i juures peatuda ja osta espresso vahustatud piimaga. Minu tööelul oli late maitse. Nüüd on minu elul bussijaama kohvimasinast saadud piimapulbriga kohvi maitse. See kuulutab eelseisvat kohtumist perekonnaga; see on imeline.