RETSEPT | Sidrunimaitseline mango-kohupiimapurukook

Kui sulle maitseb kookides sidrun, on see just SINU kook! Sidrunikoor lisab meeldiva hapukuse nii koogipõhjale ja purukattele kui ka kohupiima-mangotäidisele. Kook maitseb imehea ahjusoojalt külma jäätisega, aga ka jahtunult, kui seda on kergem lahti lõigata. Ei teagi, kumbapidi seda eelistada.