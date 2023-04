Kuidas on võimalik, et toas saab olla hilisõhtuni nii, et tuled ei põle? Sest käes on maikuu! Kes oleks seda võinud oodata, et ta lõpuks ikkagi tuleb, kogu oma ilus. Kuidas meie laiuskraadi inimesed ülepea selle pimeduse ja valguse vaheldumise üle elavad, see on ju natuke nagu maniakaal-depresiivne psühhoos, pärast pikka toasistumist, pimedust, külma, minnalaskmist, laiskust ja lodevust nüüd järsku tahaks kõike teha!