Hilje teab, et vähk võib tagasi tulla. „Aga kas sellest hoolimata või siis just selle tõttu – ma olen rohkem elus.“

Hilje olekus on hoogu ja lootust, punakad paksud juuksesalgud raamivad ääreni elu täis silmi – Hilje on rääkides nii ilus. Ilmselt läheb tal hetkel päris hästi, mõtlen. Juuksed on ju peas. Küsin arglikult juuste kohta. Hilje tunnistab, et kui SEE teade saabus, keeldus mõistus esimesel hetkel kõige hullemaid stsenaariume vastu võtmast. „Suunasingi siis esimese hirmu juuste kaotusele. Arst lohutas, et tänapäeval ei pruugi nii juhtuda, et kukuvad peast ja jääd kiilaks, ravimine on kaasaegsem. Teine arst uuris karmilt, et kas see on tõesti minu suurim mure.“