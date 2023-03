„Ajud on Eesti naftavaru!“

Ent teemad, millest temaga rääkida, tehnoloogiakaugele inimesele nii lihtsad ei ole: neil on omaette keel. Luukase argises sõnavaras on monoliitsüsteemid ja teenusarhitektuur ja skriptitud äriloogika. Agiilsed protsessid. Pilvearhitektid. (See viimane kõlab lausa luuleliselt.)

Saab ka lihtsamini. Ühe lausega öeldes huvitab Luukast see, et Eesti (digi)riigina areneks: et eestlased saaks läbimõeldud e-tooteid ja -teenuseid, mis teevad elu paremaks. Alustades sellest, et keegi ei katkuks juukseid, kui püüab nutitelefonis tulusid deklareerida. Lõpetades sellega, et Eestis kirjutatud retsepti saaks vajadusel lunastada ka välismaal. Või et juhiloa vahetus käiks SMSi teel.