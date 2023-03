„Elu ongi kui kunst, hästi ilus.“

On tihe tuisk nagu rahvajuttudes, kus hundid varastavad pimeda peale jäänud lapsi. Viljandimaa, Heimtali. Naistepäeva õhtu. Elutoa seinal tiksub kell. Köögis puupliidil ootavad meid mahepardihautis ja kartulid. Laual on külaliste tulekuks valmistatud seenepirukad. Anu võõrustab külluslikult. „Kui kõht on täis, on kõigil meel hea,“ ütleb ta. Kõike peab olema rohkem ja veel ning perenaisel on toeks head abilised.