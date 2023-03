„Lõhnaõli peab olema! Koos punase huulepulga ja ripsmetušiga.“ Millised on stilist Gerly Tinni ilunipid?

Hommikul ja õhtul puhastan nahka Bioderma mitsellaarveega. Minu näonahk on rasune ja mulle sobib see hästi. Rasusel nahal on ka üks suur pluss – vananemine ja „kortsumine“ toimub aeglasemalt. Tõhusa näohoolduse võti on aeg-ajalt professionaalse kosmeetiku külastamine ja tema nõuannete kuulamine. Minu hea haldjas on juba aastaid olnud Piret Kesküla.