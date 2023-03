Äratundmine terviseloos

Seekord kõnetas eriliselt Ene lugu kurguvähist. Olles mitmed korrad n-ö noa all käinud, julgen öelda, et arst ei ole jumal taevas, kes inimese sisse näeb. Ta lähtub ikkagi sümptomitest ja need võivad inimeseti vägagi erinevad olla ning alati mitte üheselt võetavad. Oma „vähipojukesega“ käisin poolteist aastat arstide vahet. Diagnoosiks: allergia, ekseem, ükski määratud ravi ei mõjunud. Ühel päeval sattusin võõra doktori jutule, kes ütles, et see võib üks väga raskesti tuvastatav vähivorm olla. Diagnoos osutus õigeks ja õigeaegseks. Siit loo moraal: käige rohkem arsti juures, püüdke ise oma keha jälgida ning arstile võimalikult täpseid sümptomeid kirjeldada, siis on lootus õigel ajal abi saada suurem. Tark tegu on püüda proovida ka erinevate arstide arvamust. Urve