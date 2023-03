Kumusse tõmbas mind kümnend, mis on olnud määrav ka minu enda arengus, ehk 90ndad. Senise ekspositsiooni laiendusena saab näha Eesti taasiseseisvumis- ehk üleminekuaja olulisemate tegijate, näiteks Ene-Liis Semperi, Mark Raidpere ja DeStudio loomingut ning kogeda seda ajastut määranud mõttesuundi ja äraspidist esteetikat. Näituse pealkiri „Tulevik on tunni aja pärast“ on laenatud legendaarse punkbändi J.M.K.E. 1993. aasta laulult ja see kannab endas selgelt kogu kümnendi absurdset meeleolu. Soe kogemissoovitus ka 90ndate moest vaimustunud noortele!