KUULA | Suhtejutud: appi, kas tõesti on eluarmastus minust juba mööda läinud?!

Risto aga arutles, et kui 26aastane mees õhkab, et tema elu parim tunne on juba ära olnud, siis see tähendab, et see on olnud tema senise elu parim tunne. Ta ei saa ju tulevikku näha. „Aga probleem on tõesti siis, kui eluarmastus on justkui mööda läinud ja sa polegi seda märganud,“ mõtiskles Risto.