Reservväelase tagala

„Kui mees on rahulik, siis on naine ka rahulik – aga kui mees lööb võbisema, siis võib naine teha kõva näo ette, aga tegelikult on ta lauspaanikas,“ kostab Karita. „Miks ma ei peaks toetama seda, et mu turvatunne saaks kesta?“ Tugi ja turv on ta elu märksõnad, sest Karita on doula – ehk pere- ja sünnitoetaja CARÁ Healthi kliinikus. Kutsumuseni jõudis ta pärast teise lapse sündi: kõigepealt tuli Ronan (19), siis Brigita (18), Ramses (12) ja Adeele (4).