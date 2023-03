KUULA | Hanna-Liina Võsa uued algused: kui ma ei saa tegutseda, siis läheb mul tuju halvaks

Muusikalilavadel peaosades perfektseid sooritusi tehes pole Hanna-Liina Võsa iial tundnud, et hakkab diivastuma või et tal oleks põhjust nina püsti ajada. Ta on oma loomult avatud, soe, empaatiline, innustav, hooliv ning samas ka ambitsioonikas tegutseja. „Teen palju, sest kui ma ei saa tegutseda, siis läheb mul tuju halvaks ja tuleb depressioon,“ ütleb Hanna-Liina ajakirja „Eesti Naine“ podcast'is „Iga naine on lugu“.