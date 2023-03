Oscarite jagamise eel. Filmiekspert ennustab, millised filmid võiksid saada kuldmehikese

Ootasime kannatlikult 13 aastat, et „Avatar: Vee olemus“ („Avatar: Way of Water“ 2022) ehk James Cameroni ülieduka ja armastatud „Avatari“ (2009) järg lõpuks kinoekraanidele paiskuks. Ära ootasime. Tom Cruise’i 1986. aasta megahiti „Top Gun“ teist osa alapealkirjaga „Maverick“ ootasime lausa 36 aastat. Vaatamata asjaolule, et Joseph Kosinski suurepäraselt lavastatud märulifilmi pandeemia tõttu korduvalt edasi lükati – ootasime ka selle ära! Mõlema puhul jagan mitmete asjatundjate hinnangut, et tegu on filmidega, mis päästsid Hollywoodi, päästsid maailma kinod...