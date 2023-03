Arstikabinetis ei osanud naine mõelda, et tegu võib olla millegi muu kui paistes mandlitega. Diagnoos oli jahmatav

Ene oli harjunud, et tal talviti kurk valutab. Sama häda vaevas teda lapsepõlvest saati: „Juba 17aastaselt pidin minema mandleid eemaldama, aga jäin haigeks ja sinna see jäi.“ Täiskasvanuna ei hakanud Ene tihti arsti juurde minemagi – teadis niigi, et kui ilmad soojemaks lähevad, annab kurgu tundlikkus järele. „Vahel, kui valu tõesti tugevaks läks, kirjutas perearst antibiootikume,“ rehmab ta.