KUULA | Suhtejutud: pidage meeles, et seks on nagu iga teine spordiala. Paremaks saamiseks tuleb treenida

Teema võttis saatejuhid esmalt muigama ning Ristol tekkis ka kohe äriidee luua ehk endanimeline seksikool. „Ma tegelikult arvan, et seksiga on täpselt samamoodi nagu ükskõik millise teise harrastusspordiga. Kui ei oska, siis tuleb treenida,“ arutleb Risto. Ta lisab, et tema arvates ei peaks see n-ö treenimine olema põhimõttel, et „teeme, küll läheb paremaks“, vaid tulekski teatud detailidele tähelepanu pöörata. Ta selgitab seda ka lähemalt.