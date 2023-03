Raamatusoovitused. Uued raamatud

Taas on eesti keeles kättesaadav üks värske Nobeli laureaadi teos. Romaan on tütre lugu oma töölisklassi kuuluvast isast, kes iga hinna eest püüdis jõuda paremasse seisusse, anda tütrele väärikas haridus ja leida oma koht päikese all. Siin on huvitavaid mõtisklusi keelest, kultuurist, traditsioonidest, viltuvaatamisest ja eelarvamustest. Mingil määral tundsin puudust kommentaariumist, mis oleks ehk prantsuskeelset ja -meelset tausta veelgi paremini avanud.