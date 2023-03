Väike sääsk, suur õpetaja

Hiljem tuli välja, et sain toona aimu, mis on džainistlik munklus. Džainismi, ühe maailma vanima religiooni järgijad väldivad nimelt putukate tapmist. Kohtusin minagi Indias Gujaratis toredate džainistidega, kes hoidusid püüdlikult sääskede mahalöömisest. Nad elasid tänapäevast linnaelu, tegutsesid IT-alal ning olid tulnud looduskaunisse paika puhkama. Üks neist rääkis, et tema perekonnas on tavaline, et hoidutakse kõige elava kahjustamisest – õhtulauas terrassil hakkas aga hoogsalt sääski eemale vehkima. Muie näol, selgitas ta, et alguses puhub sääse eemale, kui see uuesti tuleb, lööb käega minema ja kui sääsk naaseb kolmaski kord: „Löön ta maha!“