Mudlum: tänavaid ehivad üleelusuuruses truude ja ausate kodanike pildid, kes meile midagi lubavad. Kas me usume neid?

Mäletan üht talve, see oli vist 2012/13, kui ma olin esimest korda ahjuomanik, olin veebruarikuuks juba kümme ruumi puid ära kütnud ja muretult lootsin, et märtsis on soe, saab hakkama. Tolle aasta märtsis polnud ühtegi pilves päeva, päike säras hiilgava lume kohal, ja külma oli alla kahekümne kraadi, niimoodi terve kuu. Ostsin siis kuskilt pakkides halupuid, need olid poortoored lepad, mis ainult susisesid ahjus, vindusid seal vaevaliselt ega andnud mingit sooja.